Никола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Реклама

Модель и актриса, дочь промышленного миллиардера, жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц — родилась 9 января, однако праздничную вечеринку в кругу семьи и близких людей решила организовать заранее, на минувших выходных. Как она прошла, девушка показала в своем Instagram.

День рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Тема вечеринки была связана с балетом, а декор был выполнен в розовом цвете. Сама Никола на празднике появилась в розовом топе и джинсах.

Никола Пельтц с отцом / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Один из тортов был двухъярусным и с балериной на верхушке — видимо, это связано с тем, что сейчас Пельтц занята своим будущим творческим проектом, связанным с балетом и, скорее всего, с кино.

Реклама

Торт на дне рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Торт на дне рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

День рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

«Лучший день рождения», — написала Никола на фото.

Напомним, Никола и Бруклин объявили о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор. Интересно, что Бруклин утверждает, что влюбился в Николу с первого взгляда и уже через несколько месяцев после знакомства знал, что она станет его женой. Парень рассказывает в интервью, что мечтает о большой семье и детях.

Ранее Бруклин Бекхэм и его жена Никола устроили семейный фотосет возле елки.