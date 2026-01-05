- Дата публикации
Розовая вечеринка: жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц — показала, как отпраздновала 31-летие
На днях девушка устроила праздничную вечеринку в честь будущего дня рождения.
Модель и актриса, дочь промышленного миллиардера, жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц — родилась 9 января, однако праздничную вечеринку в кругу семьи и близких людей решила организовать заранее, на минувших выходных. Как она прошла, девушка показала в своем Instagram.
Тема вечеринки была связана с балетом, а декор был выполнен в розовом цвете. Сама Никола на празднике появилась в розовом топе и джинсах.
Один из тортов был двухъярусным и с балериной на верхушке — видимо, это связано с тем, что сейчас Пельтц занята своим будущим творческим проектом, связанным с балетом и, скорее всего, с кино.
«Лучший день рождения», — написала Никола на фото.
Напомним, Никола и Бруклин объявили о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор. Интересно, что Бруклин утверждает, что влюбился в Николу с первого взгляда и уже через несколько месяцев после знакомства знал, что она станет его женой. Парень рассказывает в интервью, что мечтает о большой семье и детях.
