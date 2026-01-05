ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
265
Время на прочтение
2 мин

Розовая вечеринка: жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц — показала, как отпраздновала 31-летие

На днях девушка устроила праздничную вечеринку в честь будущего дня рождения.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Никола Пельтц

Никола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Модель и актриса, дочь промышленного миллиардера, жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц — родилась 9 января, однако праздничную вечеринку в кругу семьи и близких людей решила организовать заранее, на минувших выходных. Как она прошла, девушка показала в своем Instagram.

День рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

День рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Тема вечеринки была связана с балетом, а декор был выполнен в розовом цвете. Сама Никола на празднике появилась в розовом топе и джинсах.

Никола Пельтц с отцом / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц с отцом / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Один из тортов был двухъярусным и с балериной на верхушке — видимо, это связано с тем, что сейчас Пельтц занята своим будущим творческим проектом, связанным с балетом и, скорее всего, с кино.

Торт на дне рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Торт на дне рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Торт на дне рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Торт на дне рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

День рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

День рождения Николы Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

«Лучший день рождения», — написала Никола на фото.

Напомним, Никола и Бруклин объявили о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор. Интересно, что Бруклин утверждает, что влюбился в Николу с первого взгляда и уже через несколько месяцев после знакомства знал, что она станет его женой. Парень рассказывает в интервью, что мечтает о большой семье и детях.

Ранее Бруклин Бекхэм и его жена Никола устроили семейный фотосет возле елки.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Дата публикации
Количество просмотров
265
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie