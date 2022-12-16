Розовое платье, блестящий комбинезон и полосатый купальник: гламурные образы Марго Робби из фильма "Барби"

Студия Warner Bros. Pictures представила тизерный трейлер фильма режиссера Греты Гервиг "Барби", в котором главную роль исполнила Марго Робби.

В нем мы сразу же видим отсылку к культовой научной фантастике режиссера Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года", но вместо загадочного черного Монолита появляется Марго Робби в образе первой куклы Барби, которую создали в 1959 году.

Warner Bros. Pictures

В видео Марго продемонстрировала еще несколько классических Барби-образов.

На вечеринке Робби веселится в блестящем комбинезоне, расшитом пайетками, и с красивой прической с локонами.

Warner Bros. Pictures

На фоне розового кукольного городка актриса появляется в розовом платье с клетчатым принтом и с милым бантиком на голове.

Warner Bros. Pictures

А в кабриолете Марго-Барби позировала в полосатом бело-голубом наряде и с повязкой в горошек на голове.

Warner Bros. Pictures

В фильме также снялся Райан Гослинг, сыгравший Кена. Он продемонстрировал соблазнительный лук в джинсовом жилете, сверкая своим накачанным и сексуальным торсом.

Warner Bros. Pictures

А также образ в кожаном жилете с бахромой на плечах и повязкой на голове.

Warner Bros. Pictures

Сюжет ленты создатели пока не раскрывают. Но из тизера можно понять, что речь будет идти о гламурной и беззаботной жизни в мире куклы Барби. Поклонники заинтригованы.

Warner Bros. Pictures

Премьера Барби запланирована на июль 2023 года.

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