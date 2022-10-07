Розовый - новый черный: звезды все чаще отдают предпочтением ярким нарядам

Розовый цвет всегда считался одним из самых несерьезных, но звезды все чаще показывают, что недооценивать этот оттенок не нужно.

Моду на розовый начал бренд Valentino, заменив им свой знаменитый красный, но это далеко не тот Baby Pinky, который носила Барби, теперь бренды предлагают огромное количество оттенков розового - от пудрового до кораллового, среди которых каждый может выбрать тот цвет, который ему больше по душе. И прекрасно это демонстрируют звезды, когда появляются в различных оттенках розового на красных дорожках, интервью, модных показах и светских вечеринках.

Ниже мы собрали самые яркие и оригинальные наряды знаменитых красоток, в которых они появлялись в последнее время.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Ребел Уилсон / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Иман / Фото: Getty Images

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Мишель Обама / Фото: Getty Images

Королева Рания / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Getty Images

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