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Розовый - новый черный: звезды все чаще отдают предпочтением ярким нарядам

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Розовый - новый черный: звезды все чаще отдают предпочтением ярким нарядам

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Розовый цвет всегда считался одним из самых несерьезных, но звезды все чаще показывают, что недооценивать этот оттенок не нужно.

Моду на розовый начал бренд Valentino, заменив им свой знаменитый красный, но это далеко не тот Baby Pinky, который носила Барби, теперь бренды предлагают огромное количество оттенков розового - от пудрового до кораллового, среди которых каждый может выбрать тот цвет, который ему больше по душе. И прекрасно это демонстрируют звезды, когда появляются в различных оттенках розового на красных дорожках, интервью, модных показах и светских вечеринках.

Ниже мы собрали самые яркие и оригинальные наряды знаменитых красоток, в которых они появлялись в последнее время.

Элизабет Херли / © Getty Images
Элизабет Херли / Фото: Getty Images
Ребел Уилсон / © Getty Images
Ребел Уилсон / Фото: Getty Images
Кайли Дженнер / © Getty Images
Кайли Дженнер / Фото: Getty Images
Иман / © Getty Images
Иман / Фото: Getty Images
Джоан Коллинз / © Getty Images
Джоан Коллинз / Фото: Getty Images
Мишель Обама / © Getty Images
Мишель Обама / Фото: Getty Images
Королева Рания / © Getty Images
Королева Рания / Фото: Getty Images
Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images
Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images
Ана де Армас / © Associated Press
Ана де Армас / Фото: Associated Press
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images
Алессандра Амбросио / © Associated Press
Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press
Флоренс Пью / © Getty Images
Флоренс Пью / Фото: Getty Images
Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images
Энн Хэтэуэй / © Associated Press
Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press
Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

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