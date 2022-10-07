Розовый - новый черный: звезды все чаще отдают предпочтением ярким нарядам

Розовый цвет всегда считался одним из самых несерьезных, но звезды все чаще показывают, что недооценивать этот оттенок не нужно.
Моду на розовый начал бренд Valentino, заменив им свой знаменитый красный, но это далеко не тот Baby Pinky, который носила Барби, теперь бренды предлагают огромное количество оттенков розового - от пудрового до кораллового, среди которых каждый может выбрать тот цвет, который ему больше по душе. И прекрасно это демонстрируют звезды, когда появляются в различных оттенках розового на красных дорожках, интервью, модных показах и светских вечеринках.
Ниже мы собрали самые яркие и оригинальные наряды знаменитых красоток, в которых они появлялись в последнее время.
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