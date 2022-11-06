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Розовый зефир: юная звезда "Эйфории" Сидни Суини продемонстрировала соблазнительное декольте

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Розовый зефир: юная звезда "Эйфории" Сидни Суини продемонстрировала соблазнительное декольте

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Образ у актрисы получился одновременно нежным и сексуальным.

25-летняя звезда сериала "Эйфория" Сидни Суини пришла вчера, 5 ноября, в Музей искусств Лос-Анджелеса, где состоялся гала-концерт LACMA Art + Film Gala.

Мероприятие было посвящено чествованию выдающихся деятелей кино, моды и современного искусства. 

Гала-концерт собрал множество звезд первой величины, которые продемонстрировали роскошные образы. Сидни среди них тоже не потерялась. Юная актриса для выхода выбрала образ сексуальной зефирки. Она надела короткое розовое платье от Giambattista Valli с короткой юбкой, глубоким V-образным декольте и рукавами украшенными объемными розами. 

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

К платью Суини надела плотные розовые колготки и сверкающие серебряные босоножки на очень высокой платформе. Дополнила образ звезда пусетами с крупными розовыми бриллиантами и розовым маникюром. 

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

Но все внимание собравшихся было сосредоточено на декольте, которые стало изюминкой образа. 

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

Не только Сидни сделала в образе акцент на декольте, таким же приемом воспользовалась и Сальма Хайек, которая надела на мероприятие платье от Gucci

Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
347
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