Редкий выход: Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру фильма

В воскресенье, 4 октября, в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Нежный бар", режиссером которого стал актер Джордж Клуни.
Мероприятие проходило в театральный комплекс DGA, а посетило его множество звездных гостей.
Появился на красной дорожке и сам Клуни с женой Амаль. Джордж выбрал костюм черного цвета и рубашку, под которую решил не надевать галстук, а вот Амаль выбрала черное платье с серебристым принтом, которое имело вырезы на талии, а также асимметричный подол. Образ она дополнила босоножками с декором и клатчем.
Фильм "Нежный бар", основан на романе Джона Морингера с одноименным названием. Его главный герой — молодой парень, который, чтобы найти замену отцу, знакомится в баре со взрослыми мужчинами. Главные роли в картине Клуни сыграли Бен Аффлек, Тай Шеридан и Кристофер Ллойд, которые тоже присутствовали на премьере.
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