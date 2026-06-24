Рукава платья завораживали: Риз Уизерспун в розовом наряде пришла на торжественное мероприятие

Риз Уизерспун / © Getty Images

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Риз Уизерспун активно занимается продвижением сериала «Элль», который стал приквелом к культовому фильму «Блондинка в законе». Она является продюсером картины, но в самом сериале не снялась.

Вместо этого главную роль исполнила актриса Лекси Майнтри. Однако Риз не забывает напоминать всем, что именно она была первой исполнительницей роли Элль Вудс, поэтому активно появляется во время промокампании в розовых платьях, которые являются отсылкой к персонажу.

Риз Уизерспун / © Getty Images

На этот раз она выбрала оригинальное платье от бренда Monse, выполненное из нежного кружева с элементами прозрачности. В области бедер наряд имел легкую драпировку, а разрез на юбке открывал ноги. Особый шик образу придавали украшения на плечах — объёмные рукава, напоминавшие банты. Также Риз дополнила образ драгоценностями и лаконичными босоножками бежевого оттенка.

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На красной дорожке знаменитость позировала со своим 22-летним сыном Диконом, который предстал перед камерами в костюме.

Риз Уизерспун с сыном / © Getty Images

Кроме того, актриса приняла участие в интервью двух популярных в США шоу — «Good Morning America» и «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», чтобы прорекламировать сериал.

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