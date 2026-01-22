Румер Уиллис / © Инстаграм Румер Уиллис

37-летняя Румер Уиллис — старшая дочь актрисы Деми Мур и актера Брюса Уиллиса — опубликовала в своем Instagram фото со своей дочерью — 2,5-летней Луэттой.

На одном из снимков мама и дочь позируют в купальниках. На Румер — бикини с флористическим принтом, а на Луэтте — слитный розовый. Обе в шапках — скорее всего, они отдыхали где-то в бассейне под открытым небом или в спа.

Румер Уиллис с дочкой / © Инстаграм Румер Уиллис

А также они были запечатлены в объятиях друг друга.

Румер Уиллис с дочкой / © Инстаграм Румер Уиллис

Интересно, что Румер не скрывает лица своей дочери, как это делают многие другие знаменитости. А наоборот, часто публикует с ней фото в Сети. Мама и дочь очень похожи.

Румер Уиллис с дочкой / © Инстаграм Румер Уиллис

Румер Уиллис с дочкой / © Инстаграм Румер Уиллис

Напомним, Румер Уиллис родила дочь в апреле 2023-го. Ее отец — бывший муж девушки, музыкант Дерек Ричард Томас, с которым она была в отношениях с 2020 по 2024-й. Сейчас она сама воспитывает дочь и делится в соцсетях своими эмоциями и мыслями по этому поводу.

Ранее Деми Мур показывала, как провела время со своей двухлетней внучкой у себя в саду.