Румер Уиллис показала милые фото с отцом Брюсом

Румер Уиллис / © Инстаграм Румер Уиллис

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У 63-летней американской актрисы Деми Мур три дочери от актера Брюса Уиллиса, с которым они прожили в браке 13 лет, а расстались в 1998-м. Их старшая дочь — 37-летняя Румер Уиллис — опубликовала в своем Instagram фото с Брюсом в честь праздника. Часть из них — архивные, остальные — сделаны за последние несколько лет.

Румер и Брюс Уиллис

Румер и Брюс Уиллис

Румер и Брюс Уиллис

Румер и Брюс Уиллис

«С Днем отца, папочка, от твоего любимого сына) Я обожаю смеяться с тобой. Ты самый крутой чувак в городе. Я тебя очень люблю. Я так благодарна за твою радость и беззаботность…и твою нежность. Я всегда буду с тобой», — написала она под снимками.

Румер и Брюс Уиллис

Румер и Брюс Уиллис

Румер и Брюс Уиллис

Отметим, Румер часто делится новостями о состоянии Брюса Уиллиса, у которого диагностирована лобно-височная деменция. В интервью и подкастах она делится тем, как болезнь изменила жизнь семьи, и рассказывает, что близкие объединились, чтобы окружить актера заботой и поддержкой. Однако не скрывает, что болезнь отца стала серьезным испытанием для всей семьи.

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Ранее, напомним, три дочери Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула — сходили вместе на обед.

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