Румяна под цвет кофты: актрису Сальму Хайек сфотографировали в ярком образе

Образ хоть и был простым, но благодаря цвету выглядел свежо и современно.

Американская звезда Сальма Хайек попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда шла на программу "Джимми Киммел в прямом эфире", чтобы рассказать о своей новой роли. Звезда появится в танцевальном фильме "Супер Майк: Последний танец" вместе с Ченнингом Татумом.

На интервью она пришла в черном костюме, состоящем из классических брюк и укороченного жакета, рукава которого подвернула. Его она сочетала с яркой-розовой кофтой, у которой был вырез на декольте.

Также Сальма обула босоножки на высокой платформе, добавила в образ несколько украшений с бриллиантами и солнцезащитные очки, а вот волосы распустила и немного подкрутила.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

На лице у нее был макияж с акцентом на глазах, но также визажисты нанесли ей на щеки яркие розовые румяна, которые перекликались с оттенком ее кофты.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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