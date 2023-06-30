Руслан Багинский получил престижную премию во Франции и пообщался с Джиджи Хадид

Дизайнер головных уборов Руслан Багинский находится сейчас в Париже. Его именной бренд стал лауреатом церемонии ANDAM Fashion Awards в категории "Аксессуары". Руслан Багинский получит денежную поддержку в размере 100 тысяч евро.

По этому случаю дизайнер опубликовал пост, в котором озвучил свои эмоции.

"Ruslan Baginskiy – в списке финалистов премии ANDAM. Хотел бы эту новость сказать себе я в 2016-м, во время первой поездки в Париж, когда мы жили в сомнительных квартирах, в сомнительных районах, и выгрызали каждую малейшую возможность рассказать о себе и доказать всем, а в первую очередь себе, что маленький бренд из Украины может производить продукт на уровне с легендарными французскими Модными домами.

Я из 2016-го вообще не поверил бы во все происходящее сегодня и то, что мы сегодня переживаем. В этот момент войти в список финалистов премии, давшей старт Мартину Маржели и Энтони Ваккарелло, – сюрреалистическое чувство. Но сегодня я разрешаю сказать себе, что я и моя команда это заслужили. Слава Украине!" - написал Багинский.

Также на странице в Instagram Багинский поделился видео и фото, как он общается с супермоделью Джиджи Хадид. Дизайнер рассказывал девушке о своих работах и, похоже, показывал несколько новых моделей головных уборов.

Руслан Багинский и Джиджи Хадид

Руслан Багинский и Джиджи Хадид

Руслан Багинский и Джиджи Хадид

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