В российском обществе не утихает скандал вокруг Chanel и других люксовых брендов, которые отказываются продавать россиянкам свою продукцию даже за рубежом.

Столкнувшись с отказом продать сумочку и запретом вывозить любую продукцию Модного дома Chanel в Россию, гражданки страны-агрессора пережили настоящий шок. Звучали даже прямые призывы к ритуальному сожжению дорогих сумочек на Красной площади и прочим радикальным акциям протеста.

Правда, в процессе обсуждения "нашего ответа Чемберлену" ни одна сумочка не пострадала, решили "жечь глаголом". До сих пор время от времени из России в сторону санкционного "тяжелого люкса" летит свежая обвинительная речь.

На этот раз свое презрение - в свойственной российской элите изящной манере - высказала модельер Вика Газинская, которая, как оказалось, никогда не любила бренд CHANEL.

Вика Газинская / Getty Images

"Вещи - полное Г, устаревшие, жуткие силуэты, эта вечная потрёпанная буклешная тканьюшка", - заявила модельер, имея в виду, видимо, знаменитый твид бренда.

В том же посте Газинская обратилась к российским женщинам: "И это вечное повалье накупить их сумок. Господи, ЗАЧЕМ? Зачем вам эти сумки? Особенно теперь? Вас унижают, а вы за сумочкой стоите… Ведь вас не сумка красит, и статус ваш не сумка создает. Русские женщины, опомнитесь!"

Досталось и другому знаковому для русской элиты бренду: "Louis Vuitton не лучше. Забрать наши картины из собрания Пушкинского и Эрмитажа, которые так гениально собирали братья Морозовы. И держать их, "пока такая ситуация"?! "

Вика Газинская / Getty Images

Далее модельер припомнила Габриэль Шанель сотрудничество с фашистами, а LVMH - излишнюю толерантность, которая проявилась в том, что концерн выгнал Гальяно после его антисемитских высказываний. Ну, тут нет ничего нового —антифашизм в головах россиян уютно соседствует с антисемитизмом.

Подытожила свой хейтспич модельер утверждением: "БЕЗВКУСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ НОСЯТ ШАНЕЛЬ! Всегда так было, и теперь особенно! Точка!"

На этом россиянка не успокоилась и продолжила в следующем посте, рассказав душераздирающую историю о том, как из-за клиенток Chanel ей не достался столик в ресторане: "Нам не дали столика, так как рестик был fully booked — почти весь забронирован под клиентов Chanel. И мы увидели этих женщин — так вот, трэш-парад клиенток Дома был такой, что сравним, наверное, по уровню безвкусицы с награждением церемонии MTV в США. Хотя и последний "Оскар" не далеко ушел".

Как видите, россиян обижали не только в Мелитополе. Значит ли это, что следующие крылатые ракеты полетят в сторону бутиков на Елисейских полях? Неужели пришла пора бомбить Chanel? Ой, простите, денацифицировать.

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