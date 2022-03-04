"Русский корабель, иди на**й!": украинский шоумен Юлик высказался в эфире итальянского канала

Украинский шоумен дал интервью итальянскому телеканалу. Он рассказал о том, что происходит в Украине.
Украинский шоумен Юлик присоединился к прямому эфиру итальянского телеканала SET TV. Он рассказал о ситуации в Украине, которая мужественно борется с российскими оккупантами.
Юлик призвал весь мир не молчать, а стучать во все двери, чтобы закончилась кровавая война, которую Россия начала 24 февраля.
В конце разговора Юлик произнес общеизвестную фразу, ставшую символом украинского сопротивления: "русский корабель, иди на**й!". Реакция ведущего была одобрительной, он поддержал слова шоумена.
Информационный фронт артиста распространяется по итальянским городам. Сотни людей поддерживают украинцев.
"Спасибо итальянскому телеканалу @settvvallo за возможность осветить ситуацию в Украине. Слава Украине! За нами правда и безоговорочная победа", — написал шоумен в посте.
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