"Русский корабль, иди на**й!": Тина Кароль примерила патриотический свитер от украинского бренда

Артистка продемонстрировала обновку фолловерам.

Тина Кароль похвасталась в Instagram Stories своим новым луком от украинского бренда Siyai. Она примерила голубой свитер с легендарной фразой желтого цвета — "Русский корабль, иди на**й!".

Свой образ певица дополнила патриотическим макияжем – на одном глазу она нарисовала голубую стрелку, а на другом - желтую.

Тина Король / Instagram фан-группы Тины Кароль

Кстати, вырученные средства от продажи таких свитеров бренд перечислит в поддержку ВСУ.

Напомним, Кароль выступила на благотворительном матче #StopWarInUkraine в Варшаве между польской командой "Легия" и украинской — "Динамо". Там певица появилась в патриотическом кардигане от украинского бренда Vika Adamskaya – синем с желтыми буквами UA и птичкой в желтом сердце.

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