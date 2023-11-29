Рядом с ней он просто Кен: Марго Робби сфотографировали с мужем в Нью-Йорке

Звезда надела гламурный ансамбль, который полностью состоял из вещей от Versace.
Актрису австралийского происхождения, 33-летняя Марго Робби, сфотографировали папарацци в на улице в Нью-Йорке. Звезда нашумевшего фильма "Барби" шла за руку со своим мужем Томом Акерли, но все взгляды публики были прикованы только в Марго.
Актриса надела в этот раз ярко-розовый наряд от Versace, который состоял из жакета с объемными рукавами и молнией, а также мини-юбки.
Образ Марго дополнила знаменитой сумкой La Medusa Mini Embellished Tote Bag со стразами, а также снингбэками, тоже усыпанными стразами.
Волосы актриса распустила и сделала макияж с розовыми тенями на глазах. Муж звезды же надел синие штаны, свитер-водолазку и черное пальто. На фоне яркого образа Марго он выглядел очень просто.
Также на этой неделе Марго продемонстрировала образ от бренда Prada, который был снова вдохновлен куклой Барби , но из коллекции "Черная магия", выпускавшейся в 1964-1965 годах.
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