Рядом с Тимоти Шаламе: Кайли Дженнер показала фотографам средние пальцы во время церемонии "Золотой глобус"

Звезда реалити и бизнесвумен решила подурковать перед объективом фотографов на церемонии.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / © Getty Images

Тимоти Шаламе получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Марти Суприм: Гений комбинаций".

Тимоти Шаламе / © Associated Press

Тимоти Шаламе / © Associated Press

По красной дорожке мероприятия в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз актер прошелся сам. А уже на самой церемонии к нему присоединилась его девушка Кайли Деннер, которая его поддерживала.

Когда они сидели за столом, к ним подошли фотографы и начали их снимать. Один из кадров получился довольно забавным. На нем Тимоти был изображен со спокойным выражением лица и имел немного уставший вид. А вот Кайли решила подурачиться и продемонстрировала на камеру язык и средние пальцы.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / © Getty Images

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / © Getty Images

Для этого вечера звезда реалити выбрала роскошное серебряное платье приталенного силуэта, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы. Наряд имел пикантное декольте и бретельки в виде цепочек с камнями.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Дженнер собрала волосы в гладкий длинный хвост, сделала макияж с розовыми румянами, украсила уши элегантными драгоценными серьгами от Lorraine Schwarz, а на руках были кольца с крупными бриллиантами. Клатч-футляр, инкрустированный стразами, завершил ее лук.

Шаламе был одет во все черное: пиджак с серебряными пуговицами, футболку и брюки. Наряд он скомбинировал с черной обувью на грубой подошве. На шее у актера была серебряная цепочка с подвеской, а на руках - часы, браслет и кольцо.

Тимоти Шаламе / © Associated Press

Тимоти Шаламе / © Associated Press

