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Рюши и гламурные трусы: жена Роберта Паттинсона выступила на сцене в бохо-образах

Рюши и гламурные трусы: жена Роберта Паттинсона выступила на сцене в бохо-образах

Сьюки Уотерхаус / Фото: Getty Images

Певица для выступлений выбирает легкие и нежные наряды.

Британская певица Сьюки Уотерхаус - жена актера Роберта Паттинсона - дважды за последнее время выходила на сцену.

Она спела на разогреве перед концертом Тейлор Свифт The Eras Tour в Лондоне, который проходил на стадионе Уэмбли.

Для этого выступления Сьюки надела нежно-персиковый наряд от бренда Chloe. У платья была длинная юбка, рукава-накидка, а также много оборок. Носила она его с замшевыми высокими сапогами.

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images
Сьюки Уотерхаус / Фото: Getty Images

Затем певица вышла на сцену фестиваля All Points East, который проходил в парке Виктория, тоже в Лондоне. В этот раз ее наряд кардинально отличался, ведь на Сьюки были гламурные трусы, которые она носила в сочетании с белой блузкой с рюшами у которой были длинные рукава, аппликация на груди и асимметричный подол.

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images
Сьюки Уотерхаус / Фото: Getty Images

После концерта она опубликовала серию фото подготовки к концерту и на одном из них она позировала в облимку с Тейлор, которая была в своем знаменитом боди от Versace.

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