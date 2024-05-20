С 11-летней дочерью, мамой и бойфрендом: Сиенна Миллер триумфально появилась на красной дорожке

Актриса впервые посетила это мероприятие со своей семьей.

Сиенна Миллер посетила премьеру вестерна Кевина Костнера "Горизонт: Американская сага", которая состоялась в рамках Каннского фестиваля. 42-летняя актриса вышла на красную дорожку в компании своего 27-летнего бойфренда Оли Грина, 11-летней дочери Марлоу, а также мамы Джозефины Миллер.

Сиенна Миллер с дочерью и бойфрендом / Фото: Associated Press

На это мероприятие Сиенна надела эффектное платье в бохо-стиле от бренда Chloe из коллекции ready-to-wear сезона осень-зима 2024-2025.

Наряд был выполнен в нежно-голубом цвете, из прозрачной ткани и имел накидку в стиле пончо, которую по краях украшали рюши.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Дополнила актриса наряд бриллиантовым колье, укладкой и маникюром молочного цвета. Макияж на лице у Сиенны был нежным, но с выразительной розовой помадой.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

11-летняя Марлоу надела милое шелковое платье с цветком на груди и черные босоножки. Девочка выглядела очень мило и была похожа на свою красивую мать. Перед камерами они обнимались.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Оли был в черном костюме и рубашке, а мать Миллер - в черном платье с камнями и накидкой.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Напомним, что недавно Сиенна родила своего второго ребенка от Оли Грина - дочь, имя которой они пока не раскрыли поклонникам. В прошлом году своей беременностью актриса похвасталась на весь мир - она вышла на красную дорожку Vogue World в костюме от Schiaparelli и продемонстрировала большой живот.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

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