С 37 тысячами стразов: топ-модель Нина Агдал показала свое платье для свадебной вечеринки

Нина Агдал / © Instagram Нины Агдал

32-летняя датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо — Нина Агдал — и ее 30-летний бойфренд — блогер, боксер и рестлер Логан Пол — сыграли роскошную свадьбу на вилле на озере Комо, Италия. Фото с торжества молодожены показали в Сети.

Для такого важного события модель выбрала кружевное платье в пол от Galia Lahav и длинную фату.

Нина Агдал с мужем / © Instagram Нины Агдал

Однако у нее был еще один роскошный наряд для свадебной вечеринки. Это длинное переливающееся платье с халтером от House of Gilles, которое Нина дополнила лишь минималистичными серьгами-пусетами.

Нина Агдал / © Instagram Нины Агдал

Нина Агдал / © Instagram Нины Агдал

Нина Агдал / © Instagram Нины Агдал

«700 часов работы, 37 000 вручную пришитых кристаллов, бесконечная благодарность House of Gilles и всей вашей команде. Для меня было честью работать с вами над платьем моей мечты. Я все еще не отошла от этих свадебных выходных», — написала Агдал в Instagram.

Нина Агдал на примерке / © Instagram Нины Агдал

Нина Агдал с мужем / © Instagram Нины Агдал

