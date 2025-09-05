- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
С 37 тысячами стразов: топ-модель Нина Агдал показала свое платье для свадебной вечеринки
Звезда продолжает делиться деталями своей свадьбы в Италии.
32-летняя датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо — Нина Агдал — и ее 30-летний бойфренд — блогер, боксер и рестлер Логан Пол — сыграли роскошную свадьбу на вилле на озере Комо, Италия. Фото с торжества молодожены показали в Сети.
Для такого важного события модель выбрала кружевное платье в пол от Galia Lahav и длинную фату.
Однако у нее был еще один роскошный наряд для свадебной вечеринки. Это длинное переливающееся платье с халтером от House of Gilles, которое Нина дополнила лишь минималистичными серьгами-пусетами.
«700 часов работы, 37 000 вручную пришитых кристаллов, бесконечная благодарность House of Gilles и всей вашей команде. Для меня было честью работать с вами над платьем моей мечты. Я все еще не отошла от этих свадебных выходных», — написала Агдал в Instagram.
Ранее, напомним, топ-модель Нина Агдал показала свою 5-месячную дочь. С рождением ребенка девушка стала мало времени уделять соцсетям и редко публикует там что-то, однако сделала исключение и порадовала поклонников.