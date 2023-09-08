С "абажуром" на голове и в платье с рюшами: дизайнер посетила Венецию в необычном розовом наряде

Девушка надела наряд от своего бренда. Платье было выполнено в самом модном оттенке этого года.

На итальянском острове Лидо продолжается Венецианский кинофестиваль, где режиссеры со всего мира демонстрируют публике фильмы, а гости и актеры - изысканные наряды и украшения. 7 сентября состоялась премьера фильма "Любо" итальянского режиссера Джорджо Диритти с Францем Роговским и Кристофом Серме в главных ролях.

Одной из гостей этого мероприятия стала Эмили Чеонг - дизайнер и основательница молодого бренда одежды Homolog. На красной дорожке она появилась в нежном и необычном платье с огромными розовыми рюшами из тонкого шифона и большими цветами персикового оттенка.

Наряд дизайнер дополнила серебристыми босоножками со стразами и необычной гламурной розовой шляпой в виде абажура от люстры. Головной убор также украшал розовый логотип кинофестиваля, объемные цветы и кристаллы.

Эмили Чеонг / Фото: Getty Images

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