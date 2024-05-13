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С афрокосами и в платье-сетке с пайетками: британская телезвезда на церемонии BAFTA

С афрокосами и в платье-сетке с пайетками: британская телезвезда на церемонии BAFTA

С афрокосами и в платье-сетке с пайетками: британская телезвезда на церемонии BAFTA

Эмбер Хилл / Фото: Getty Images

Эмбер Хилл выбрала для своего появления прозрачный наряд.

Британская телезвезда Эмбер Хилл посетила церемонию награждения премии BAFTA Television Awards 2024 в Лондоне.

Перед собравшимися она предстала в пикантном образе. На Эмбер было черное платье-сетка, расшитое пайетками, на тонких бретельках и съемные рукава из такой же ткани. Под нарядом на девушка было черное белье. Она продемонстрировала стройную фигуру.

Эмбер Хилл / © Getty Images
Эмбер Хилл / Фото: Getty Images

Хилл афрокосы собрала в хвост и сделала макияж смоки-айс. В ушах у нее были элегантные серьги с бриллиантами и черными камнями. Обута она была в черные босоножки со стразами.

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