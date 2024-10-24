С акцентом на бедрах: Зои Салдана появилась на премьере сериала в необычной юбке

Совсем недавно состоялась премьера мюзикла "Эмилия Перес" с участием Зои, как она опять вышла на красную дорожку.

Очаровательная Зои Салдана посетила премьеру второго сезона сериала Paramount+ Original Series "Спецназ: Львица", которая состоялась в театре Linwood Dunn Theater в Лос-Анджелесе. В этом шоу она сыграла вместе с Николь Кидман.

Для красной дорожки Зои выбрала наряд от бренда Balmain, который тот презентовал в коллекции весна-лето 2025 в Париже. Она была посвящена и вдохновлена косметике и ароматам бренда. Конкретно юбка Зои напоминала по форме флакон духов и подчеркивала бедра, а носила она ее в сочетании с легким шелковым топом и черными босоножками с пряжками.

Также Салдана уложила волосы в элегантную волну, сделала легкий макияж и добавила немного гламура при помощи нескольких украшений.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Компанию на этом мероприятии ей составила коллега Николь Кидман. Актриса появилась в наряде от Bottega Veneta из коллекции весна-лето 2025, которую тоже совсем недавно представили на Неделе моды.

Зои Салдана и Николь Кидман / Фото: Getty Images

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