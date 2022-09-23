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С акцентом на декольте: Алессандра Амбросио в коктейльном платье блистала на мероприятии ювелирного бренда

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С акцентом на декольте: Алессандра Амбросио в коктейльном платье блистала на мероприятии ювелирного бренда

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Бразильянка Алессандра Амбросио посетила ювелирное мероприятии во время Недели моды в Милане.

41-летняя бразильянка продемонстрировала шикарную фигуру на мероприятии Pomellato во время Недели моды в Милане в четверг вечером.

Звезда облачилась в черное коктейльное платье с откровенным декольте с отделкой из шелка, которое она сочетала с парой лаковых туфель на высоких каблуках.

Свой образ Алессандра дополнила красивым колье из звеньев цепи с соответствующими серьгами и браслетом, а также кольцом с крупным камнем на пальце. Также у Амбросио был красивый макияж, в котором она акцентировала внимание на глаза и укладка.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

В этот же день Алессандра была замечена фотографами в первом ряду модного показа Moschino во время Недели женской моды в Милане сезона весна-лето 2023. Выглядела модель потрясающе в ярком луке с принтом от Moschino, состоящем из топа, куртки-косухи и мини-юбки. И обута была в лаковые босоножки оранжевого цвета на устойчивых каблуках, а в руках держала зеленую сумку Moschino.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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