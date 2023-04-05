С акцентом на декольте: британская актриса пришла на церемонию в бархатном платье баклажанового цвета

Британская актриса и певица, известная по выступлениям в мюзиклах Вест-Энда "Спамалот", "Ночная музыка" и "Волшебник из Страны Оз" — Ханна Веддингем — посетила церемонию вручения наград The Olivier Awards 2023, которая состоялась в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Актриса предстала там в бархатном платье от бренда Costarellos баклажанового цвета с открытыми плечами, которое состояло из мини-платья и юбки-шлейфа. Главным акцентом в ее образе стало сексуальное декольте.

Ханна Веддингем / Фото: Getty Images

Ханна была обута в серебряные туфли. Она сделала прикорневой объем и собрала волосы в хвост. Веддингем завершила лук вечерним макияжем и бриллиантовыми украшениями.

Напомним, премию Olivier Awards 2023 посетила также Дита фон Тиз. Она появилась на мероприятии в серебряном платье от бренда Jenny Packham, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную фигуру.

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