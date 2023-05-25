С акцентом на декольте: Ева Лонгория в роскршном аутфите приехала на вечеринку

48-летняя Ева Лонгория посетила мероприятие, посвященное 33-летию «Вечных рыцарей милосердия» во время Каннского кинофестиваля.

Перед камерами Ева появилась в серебристым платьем без рукавов со смелым вырезом на декольте и вырезами по боками. Наряд был украшен поясом с серебристыми заклепками и был расшит бахромой по всей длине.

Звезда "Отчаянных домохозяек" сделала светлый маникюр, надела красивые серьги-висюльки и сделала новую стрижку, идеально выровняв волосы. Ее макияж был, как всегда, насыщенным и выглядел очень эффектно.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Днем ранее в Каннах Ева Лонгория появилась перед камерами в черном вечернем платье и с мокрой укладкой. Звезда уже несколько дней отдыхает и работает на Лазурном берегу Франции.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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