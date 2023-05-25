Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С акцентом на декольте: Ева Лонгория в роскршном аутфите приехала на вечеринку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1848
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С акцентом на декольте: Ева Лонгория в роскршном аутфите приехала на вечеринку

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Актриса блистала на очередном светском мероприятии на Каннском кинофестивале.

48-летняя Ева Лонгория посетила мероприятие, посвященное 33-летию «Вечных рыцарей милосердия» во время Каннского кинофестиваля.

Перед камерами Ева появилась в серебристым платьем без рукавов со смелым вырезом на декольте и вырезами по боками. Наряд был украшен поясом с серебристыми заклепками и был расшит бахромой по всей длине.

Звезда "Отчаянных домохозяек" сделала светлый маникюр, надела красивые серьги-висюльки и сделала новую стрижку, идеально выровняв волосы. Ее макияж был, как всегда, насыщенным и выглядел очень эффектно.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Днем ранее в Каннах Ева Лонгория появилась перед камерами в черном вечернем платье и с мокрой укладкой. Звезда уже несколько дней отдыхает и работает на Лазурном берегу Франции.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1848
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация