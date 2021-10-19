Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

С акцентом на декольте: Холли Берри появилась на мероприятии в интересном наряде

С акцентом на декольте: Холли Берри появилась на мероприятии в интересном наряде

Холли Берри / Getty Images

Она опять подчеркнула красивую грудь нарядом с разрезом.

55-летняя актриса Холли Берри посетила первый день ежегодного саммита espnW: Women + Sports в The Lodge at Torrey Pines, который проходил в Ла-Хойе, Калифорния. Во время мероприятия актриса поговорила также с одним из репортеров Маликой Эндрюс.

Для своего выхода Холли выбрала привлекательный черный ансамбль, который состоял из обтягивающего топа в корсетном стиле и брюк-палаццо с высокой посадкой и стрелками. Также актриса надела кроп-топ с высокой горловиной и длинными рукавами. В сочетании двух топов на груди у Холли получался вырез. Волосы звезда собрала в высокую прическу, а на лице у нее был нежный макияж. Свой ансамбль Берри разбавила украшениями.

Холли Берри / © Getty Images
Холли Берри / Getty Images

Похоже, эффектные декольте в последнее время - это фишка актрисы. Напомним, в прошлом месяце она пришла на торжественное открытие Музея киноакадемии в роскошном черном платье от итальянского Модного дома Etro, которое украшало очень глубокое V-образное декольте.

Холли Берри / © Associated Press
Холли Берри / Associated Press

Читайте также:

Холли Берри топлес слилась в поцелуе со своим бойфрендом

Ого какая: Холли Берри в леопардовом боди продемонстрировала сексуальную фигуру

С новой прической и в романтическом платье: Холли Берри продемонстрировала эффектный образ на "Оскаре"

Следующая публикация