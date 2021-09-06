С акцентом на декольте: Кейт Хадсон вышла на дорожку в эффектном алом платье от Valentino

Еще целую неделю мы будем лицезреть знаменитостей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
Вчера там блистала 42-летняя американская актриса Кейт Хадсон. Она посетила премьеру фильма "Мона Лиза и кровавая луна" во время 78-го Венецианского кинофестиваля в Венеции.
Актриса вышла к фотографам в алом макси-платье с прозрачным верхом, где просвечивалось ее декольте от Модного дома Valentino.
У платья очень чувственный оттенок, прозрачная сетка на декольте придает пикантности образу, а еще кружевная отделка и объемные рукава. Кейт распустила длинные белые волосы и накрутила их локонами и сделала макияж в натуральных оттенках. Красный маникюр подчеркивало массивное кольцо с камнями на пальце звезды.
В выходные Кейт Хадсон вместе с Деми Мур посещала гала-вечер "Женщины в кино", организованный The Red Sea Film Festival Венецианского кинофестиваля. Тогда для выхода Кейт выбрала черное платье от популярного среди звезд бренда Monot.
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