С акцентом на декольте: Кейт Хадсон вышла на дорожку в эффектном алом платье от Valentino

С акцентом на декольте: Кейт Хадсон вышла на дорожку в эффектном алом платье от Valentino

Еще целую неделю мы будем лицезреть знаменитостей на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Вчера там блистала 42-летняя американская актриса Кейт Хадсон. Она посетила премьеру фильма "Мона Лиза и кровавая луна" во время 78-го Венецианского кинофестиваля в Венеции.

Кейт Хадсон / Associated Press

Актриса вышла к фотографам в алом макси-платье с прозрачным верхом, где просвечивалось ее декольте от Модного дома Valentino.

Кейт Хадсон / Associated Press

У платья очень чувственный оттенок, прозрачная сетка на декольте придает пикантности образу, а еще кружевная отделка и объемные рукава. Кейт распустила длинные белые волосы и накрутила их локонами и сделала макияж в натуральных оттенках. Красный маникюр подчеркивало массивное кольцо с камнями на пальце звезды.

Кейт Хадсон / Associated Press

В выходные Кейт Хадсон вместе с Деми Мур посещала гала-вечер "Женщины в кино", организованный The Red Sea Film Festival Венецианского кинофестиваля. Тогда для выхода Кейт выбрала черное платье от популярного среди звезд бренда Monot.

Кейт Хадсон и Деми Мур / Getty Images

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