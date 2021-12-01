С акцентом на декольте: Моника Беллуччи в вечернем платье появилась на церемонии

С акцентом на декольте: Моника Беллуччи в вечернем платье появилась на церемонии

Актриса Моника Беллуччи вчера вечером посетила светское мероприятие в Турине.

Днем звезда появилась на пресс-конференции в рамках кинофестиваля, а вечером, как мы и ожидали, вышла на красную дорожку церемонии вручения премий Stella della Mole 2021 во время 39-го Туринского кинофестиваля.

Моника Беллуччи на пресс-конференции / Getty Images

Беллуччи получила награду и продемонстрировала шикарный образ, появившись перед камерами в обтягивающем черном платье с квадратным вырезом на декольте, золотым украшением на шее, светлым маникюром и с несколькими кольцами на пальцах. У Моники был вечерний макияж и прическа, которая не сильно отличалась от ее дневного образа.

Моника Беллуччи на церемонии / Getty Images

Премия Stella della Mole за художественные инновации ежегодно присуждается артистам, которые вносят свой вклад в создание оригинальной, универсальной и неподвластной времени культуры кино.

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