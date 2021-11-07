С акцентом на декольте: роскошная Сальма Хайек посетила гала-концерт в наряде Gucci

6 ноября в Лос-Анджелесе при поддержке Модного дома Gucci прошел 10-й гала-концерт LACMA Art + Film Gala, на котором ежегодно чествуют деятелей мира кинематографа и искусства.

Мероприятие было посвящено влиятельным американским художникам Эми Шеральд и Кехинде Уайли, а также режиссеру Стивену Спилбергу. Попечители мероприятия Ева Чоу и актер Леонардо Ди Каприо были сопредседателями мероприятия десятый год подряд.

По традиции количество звезд на красной дорожке зашкаливало и, конечно же, большинство из них были в нарядах от бренда Gucci. Одной из гостей также стала и актриса Сальма Хайек, которая появилась в эффектном фиолетовом платье с градиентом и полностью расшитом пайетками. У наряда не было бретелек, а декольте было выполнено форме сердца.

Сальма Хайек / Associated Press

Дополнила она свой роскошный наряд Сальма фиолетовым клатчем и крупным бриллиантовым колье на шее. Компанию актрисе на красной дорожке составил ее муж Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек с мужем / Getty Images

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