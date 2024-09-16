С акцентом на декольте: София Вергара в красном платье Dolce & Gabbana появилась на церемонии

София Вергара выбрала очень сексуальный аутфит для своего появления на 76-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
В этом году Вергара была номинирована на премию "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии" за главную роль в мини-сериале Netflix "Гризельда", в котором она сыграла колумбийскую наркобаронессу Грисельду Бланко Рестрепо.
На красную дорожку София вышла в красном платье с пикантным декольте и струящейся юбкой от Dolce & Gabbana, ее длинные волосы красиво спадали на плечи и были уложены волнами, Вергара сделала красивые вечерний макияж, светлый маникюр и несколько колец надела на пальцы.
Напомним, в своем Instagram Вергара показывала, как перевоплощалась в свою героиню в сериале каждый день с помощью гримеров, которые работали над ее образом.
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