С акцентом на глубоком декольте: американская актриса в платье с принтом перьев пришла на премию

Лидия Херст в эффектном наряде от бренда Roberto Cavalli появилась на мероприятии.

Американская актриса, светская львица и лайфстайл-блогер Лидия Херст посетила ежегодную церемонию вручения премии Film Independent Spirit Awards в Санта-Монике.

Звезда пришла в компании своего мужа – актера и телеведущего Криса Хардвика, который поправлял ей шлейф на красной дорожке, а потом обнимал.

Лидия Герст / Фото: Associated Press

Лидия выбрала для своего появления эффектное розово-красно-белое платье с принтом перьев и со шлейфом от бренда Roberto Cavalli. Главный акцент в ее аутфите был на глубоком и сексуальном декольте.

Лидия Герст / Фото: Associated Press

Херст сделала волнистую укладку, макияж с розовой помадой, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а руку – браслетом.

Лидия Герст / Фото: Associated Press

Хардвик был одет в темно-бежевый костю

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