С акцентом на груди: "Русалочка" Холли Бейли продемонстрировала два лука с сексуальным декольте

22-летняя актриса в красивых нарядах посетила "Оскар" и вечеринку Vanity Fair.
Главная героиня фэнтезийного фильма "Русалочка" Холли Бейли для появления на кинопремии "Оскар" выбрала нежно-голубое платье из фатина с обнаженными плечами.
Корсет был полупрозрачным, так что сквозь него просвечивалась грудь актрисы, но это ее ничуть не смущало.
Аутфит она дополнила прической с плетением, макияжем с пышными ресницами и элегантными бриллиантовыми украшениями.
Позировала красотка в компании своего брата Брэнсона Бейли, одетого в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.
А на послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair Холли одела эффектное платье цвета металлик с сексуальным декольте и разрезом до бедра.
Наряд актриса скомбинировала с туфлями в тон и элегантной прической-плетением. Уши она украсила серьгами-люстрами.
На пати Бейли пришла вместе со своим бойфрендом – рэпером DDG. Это их первый общий выход после слухов о разрыве. В феврале их поклонники заметили, что они отписались друг от друга в Instagram, что привело к разговору об их расставании.
Пара выглядит счастливо. Они помирились и у них, наверное, все хорошо в отношениях.
Напомним, фильм "Русалочка" от Disney в украинский прокат выйдет 25 мая.
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