С акцентом на груди: "Русалочка" Холли Бейли продемонстрировала два лука с сексуальным декольте

22-летняя актриса в красивых нарядах посетила "Оскар" и вечеринку Vanity Fair.

Главная героиня фэнтезийного фильма "Русалочка" Холли Бейли для появления на кинопремии "Оскар" выбрала нежно-голубое платье из фатина с обнаженными плечами.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Корсет был полупрозрачным, так что сквозь него просвечивалась грудь актрисы, но это ее ничуть не смущало.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила прической с плетением, макияжем с пышными ресницами и элегантными бриллиантовыми украшениями.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Позировала красотка в компании своего брата Брэнсона Бейли, одетого в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

Холли и Брэнсон Бейли / Фото: Associated Press

А на послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair Холли одела эффектное платье цвета металлик с сексуальным декольте и разрезом до бедра.

Наряд актриса скомбинировала с туфлями в тон и элегантной прической-плетением. Уши она украсила серьгами-люстрами.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

На пати Бейли пришла вместе со своим бойфрендом – рэпером DDG. Это их первый общий выход после слухов о разрыве. В феврале их поклонники заметили, что они отписались друг от друга в Instagram, что привело к разговору об их расставании.

DDG и Холли Бейли / Фото: Associated Press

Пара выглядит счастливо. Они помирились и у них, наверное, все хорошо в отношениях.

Напомним, фильм "Русалочка" от Disney в украинский прокат выйдет 25 мая.

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