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С акцентом на губах и в луке от Louis Vuitton: звезда сериала "Очень странны дела" очарована вечерним образом

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С акцентом на губах и в луке от Louis Vuitton: звезда сериала "Очень странны дела" очарована вечерним образом

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

18-летняя звезда сериала "Очень странные дела" и предприниматель Милли Бобби Браун появилась на мероприятии Samsung Galaxy Creators Lounge в Нью-Йорке.

Девушка выбрала для гламурной вечеринки черный лук, в котором сочетала черную майку на тонких бретельках с кружевными деталями на лифе и шелковую мини-юбку с кружевом на подоле.

Милли Бобби Браун / © Getty Images
Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

Также актриса дополнила образ черными лакированными туфля "Мэри Джейн" на каблуке и с тремя ремешками. Волосы Милли лаконично уложила назад, использовала в образе несколько золотых украшений, а также сделала на лице макияж с акцентом на красных губах.

Напомним, что сейчас девушка встречается с 20-летним Джейком Бонджови, сыном рок-музыканта Джона Бон Джови. Иногда Милли делится романтичными постами с бойфрендом.

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Дата публикации
Просмотры
387
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