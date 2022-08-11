С акцентом на губах и в луке от Louis Vuitton: звезда сериала "Очень странны дела" очарована вечерним образом

18-летняя звезда сериала "Очень странные дела" и предприниматель Милли Бобби Браун появилась на мероприятии Samsung Galaxy Creators Lounge в Нью-Йорке.

Девушка выбрала для гламурной вечеринки черный лук, в котором сочетала черную майку на тонких бретельках с кружевными деталями на лифе и шелковую мини-юбку с кружевом на подоле.

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

Также актриса дополнила образ черными лакированными туфля "Мэри Джейн" на каблуке и с тремя ремешками. Волосы Милли лаконично уложила назад, использовала в образе несколько золотых украшений, а также сделала на лице макияж с акцентом на красных губах.

Напомним, что сейчас девушка встречается с 20-летним Джейком Бонджови, сыном рок-музыканта Джона Бон Джови. Иногда Милли делится романтичными постами с бойфрендом.

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