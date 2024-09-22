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С акцентом на красивом декольте: звезда реалити в белых мини-шортах и кружевном топе вышла в свет

С акцентом на красивом декольте: звезда реалити в белых мини-шортах и кружевном топе вышла в свет

С акцентом на красивом декольте: звезда реалити в белых мини-шортах и кружевном топе вышла в свет

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Эмма Эрнан продемонстрировала пикантный образ total white.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Девушка, как всегда, выглядела эффектно.

На Эмме был белый кружевной топ на тонких бретельках и с сексуальным декольте и белые мини-шорты, прекрасно подчеркнувшие ее стройные ноги.

Эмма Эрнан / © Getty Images
Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Лук звезда реалити дополнила белыми босоножками на шпильках и белой круглой сумочкой Chanel на золотой цепочке.

У Эрнан была укладка с локонами, макияж с розовой помадой, французский маникюр, солнцезащитные очки в белой оправе, цепочка с подвеской, браслеты, часы и кольца.

Напомним, Эмма Эрнан в розовом бикини устроила фотосет на гидроцикле.

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