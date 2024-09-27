С акцентом на красивом декольте: звезда реалити в цветочном мини-платье выгуляла собаку

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса, когда выгуливала своего домашнего любимца.

Для этого блондинка выбрала кокетливый аутфит. На ней было короткое белое платье с голубым цветочным принтом. Наряд был без бретелек и имел красивое соблазнительное декольте. А еще в этом платье Эмма продемонстрировала стройные ноги.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Образ Эрнан дополнила белыми босоножками на шпильках и белой сумкой.

Она сделала высокую прическу, выпустив спереди пряди, макияж с помадой ягодного оттенка, уши украсила серьгами-кольцами, шею – цепочкой с подвеской, а руки – золотыми браслетами, часами и кольцами.

Напомним, ранее Эмма Эрнан вышла в свет в мини-платье бледно-розового цвета с интересными аппликациями в виде кораллово-черных цветов с большими стразами.

Читайте также: