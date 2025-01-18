С акцентом на красных губах: красивая Тейлор Свифт сходила на ужин с родителями

В пятницу, 17 января, 35-летняя певица Тейлор Свифт появилась на улице в эффектном черном наряде. В этому луке она сходила на ужине со своими родителями Скоттом и Андреа Свифт в ресторан Nobu Downtown в Нью-Йорке.

Тейлор надела костюм от бренда Area Gemstone, который включал укороченный жакет и мини-юбку. Спереди эти вещи были украшены декоративными небольшими цепочками.

Дополнили ее образ колготки в принт, сумка от Jimmy Choo, а также серьги от Chanel. Ярким акцентом этого образа стал макияж - Тейлор накрасила губы красной помадой.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее благодаря Тейлор Свифт о бренде наклеек для лица узнал весь мир. Дело в том, что певица имеет один из самых больших фэндомов в мире под названием Свифтис (Swifties), который активно поддерживает любимую звезду, посещают ее концерты, но и копируют ее наряды и макияж. После того, как она вышла с милыми золотыми веснушками на публику, их захотели просто все.

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