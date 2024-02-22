С акцентом на лобке и груди: Белла Торн в странном наряде собралась на фэшн-шоу

В объективы папарацци попала Белла Торн, которая шла на показ бренда Diesel, состоявшийся в рамках Миланской недели моды.

Для своего выхода звезда выбрала довольно странный наряд. Он состоял из прозрачного длинного платья и боди, которое она надела сверху, акцентировав внимание на лобке. В этом образе Торн сверкнула грудью с пирсингом в сосках.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Аутфит Белла дополнила цветными босоножками и маленькой сумочкой цвета металлик с серебряной массивной цепочкой.

Актриса сделала укладку назад, макияж в нежных оттенках и длинный черный маникюр. В ушах у нее были длинные серьги, а на руке – кольцо с большим бриллиантом.

Напомним, а на Парижской неделе моды Белла Торн появилась в изумрудном платье с глубоким декольте.

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