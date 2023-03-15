С акцентом на откровенном декольте: американская актриса похвасталась сексуальным бюстом на премьере сериала-ужастика

Актриса и певица Хлоя Бейли выбрала для своего выхода лук с пикантным акцентом.

Хлоя Бейли посетила в Лос-Анджелесе премьеру от Amazon Prime Video телесериала ужасов "Рой". Она сыграла в сериале сестру главной героини.

На мероприятие она пришла в интересном аутфите. На Бейли было интересное серое кожаное платье с острыми плечами, на молнии, с ремешком на шее и с широким поясом с массивной пряжкой внизу.

Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

Главным акцентом в ее образе было откровенное декольте, сквозь которое она похвасталась сексуальным бюстом.

Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

Свой лук Бейли дополнила длинным маникюром с дизайном, макияжем с блестящими тенями и пышными ресницами и прической с плетением. В ушах у нее были серьги-кольца.

Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

О сериале:

Главная героиня Дре одержима выдуманной поп-звездой (чье творчество и эстетика очень похожи на творчество и эстетику американской певицы Бейонсе), фанатская база которой называется "Рой". Сериал — это погружение в жизнь Дре, ее фэнд и то, как это приводит ее к темным и неожиданным местам.

Напомним, сестра Хлои — Холли Бейли на кинопремии "Оскар" сияла в нежно-голубом платье из фатина с обнаженными плечами.

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