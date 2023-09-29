Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С акцентом на откровенном декольте: бразильская модель в бархатном платье появилась на модном шоу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
169
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С акцентом на откровенном декольте: бразильская модель в бархатном платье появилась на модном шоу

Джейд Пикон / Фото: Associated Press

22-летняя Джейд Пикон похвасталась пышным бюстом.

Бразильская модель Джейд Пикон стала гостьей фэшн-шоу бренда Isabel Marant, состоявшегося в рамках Парижской Недели моды.

Красавица выглядела прекрасно в бархатном цветочном платье миди бордового цвета. Главный акцент в ее образе был на глубоком пышном декольте, которое выглядело сексуально.

Джейд Пикон / © Associated Press
Джейд Пикон / Фото: Associated Press

Наряд Джейд скомбинировала с сапогами-гармошками и сумкой такого же цвета.

Пикон распустила волосы и уложила их в локоны, сделала макияж с темно-бордовой помадой и пышными ресницами. На руке у нее был серебряный браслет-цепочка.

Джейд Пикон / © Associated Press
Джейд Пикон / Фото: Associated Press

Напомним, на показе также побывала французская звезда соцсетей Lena Stituation, которая выбрала для своего появления откровенное черное прозрачное платье. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
169
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация