С акцентом на откровенном декольте: Николь Шерзингер в стильном луке сходила на фэшн-шоу

Николь Шерзингер попала в объективы папарацци, когда шла на фэшн-шоу бренда Carolina Herrera, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Для выхода звезда выбрала стильный образ. На ней были черные капри и черная блузка с объемными рукавами и откровенным декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительный бюст.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

На плечи Николь накинула элегантное белое пальто, а на талии был широкий черный пояс. Шерзингер обула черные туфли с острыми белыми носками и на шпильках. В руке она держала черный кожаный клатч с золотой фурнитурой.

Артистка собрала волосы в хвост, надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила элегантными серьгами с каплевидными жемчужинами, а руки – золотыми кольцами с камнями. Николь сделала макияж с помадой цвета пыльной розы и шоколадный маникюр.

Напомним, Николь Шерзингер одела на "Позднее шоу со Стивеном Колбертом" обтягивающее розовое мини-платье с пикантным декольте.

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