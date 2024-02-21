С акцентом на откровенном декольте: звезда реалити в латексном платье устроила пикантный фотосет

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Челси Лазкани показала фолловерам в Instagram свой сексуальный образ с церемонии награждения People's Choice Awards.

Челси Лазкани/Instagram

Красавица устроила импровизированный фотосет, в котором показала себя во всей красе.

Челси Лазкани/Instagram

На Челси было черное латексное платье от бренда Corinne Franco, идеально подчеркнувшее ее тонкую талию и стройную фигуру.

Челси Лазкани/Instagram

Главный акцент в ее аутфите был на откровенном и пышном декольте, от которого трудно сразу отвести взгляд.

Челси Лазкани/Instagram

Наряд также имел высокий разрез и дополнялся белыми манжетами и белым воротником-чокером.

Челси Лазкани/Instagram

Лазкани обула черные стрипы, сделала гладкую укладку, макияж, уши украсила лаконичными серьгами и завершила лук оптическими очками.

Челси Лазкани/Instagram

Напомним, а подруга Челси Эмма Эрнан пришла на премию в вечернем полупрозрачном платье с блестками и сексуальным декольте.

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