С акцентом на пикантном декольте: американская актриса в платье принцессы сияла на светском мероприятии

35-летняя Джессика Уильямс в наряде от Christian Siriano предстала на красной дорожке.
Американская актриса Джессика Уильямс посетила гала-вечер Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке звезда появилась в образе принцессы. На ней было пышное платье от бренда Christian Siriano. Наряд состоял из черного верха на тонких бретельках и пышной плиссированной юбки пудрового оттенка. Главный акцент в ее аутфите был на пикантном декольте.
Лук Джесс дополнила элегантной прической с выпущенными прядями, которые накрутила, и вечерним макияжем. В ушах у нее были лаконичные бриллиантовые серьги, а на руках – бриллиантовые кольца.
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