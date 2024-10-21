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С акцентом на пикантном декольте: американская актриса в платье принцессы сияла на светском мероприятии

С акцентом на пикантном декольте: американская актриса в платье принцессы сияла на светском мероприятии

С акцентом на пикантном декольте: американская актриса в платье принцессы сияла на светском мероприятии

Джессика Уильямс / Фото: Associated Press

35-летняя Джессика Уильямс в наряде от Christian Siriano предстала на красной дорожке.

Американская актриса Джессика Уильямс посетила гала-вечер Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке звезда появилась в образе принцессы. На ней было пышное платье от бренда Christian Siriano. Наряд состоял из черного верха на тонких бретельках и пышной плиссированной юбки пудрового оттенка. Главный акцент в ее аутфите был на пикантном декольте.

Джессика Уильямс / © Associated Press
Джессика Уильямс / Фото: Associated Press

Лук Джесс дополнила элегантной прической с выпущенными прядями, которые накрутила, и вечерним макияжем. В ушах у нее были лаконичные бриллиантовые серьги, а на руках – бриллиантовые кольца.

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