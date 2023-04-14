С акцентом на пикантном декольте: Талия Сторм на мероприятии в Лондоне

24-летняя британская певица выбрала для своего выхода лук в классических цветах.

Талия Сторм приняла участие в подписании виниловых пластинок MIND x Direct Line и дискуссии Flashback Records, которая состоялась в Лондоне.

Звезда появилась там в белой укороченной рубашке с откровенным декольте, из-под которого выглядывал черный кружевной бюстгальтер, прекрасно подчеркнувший ее сексуальную грудь.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Верх Сторм скомбинировала с черными брюками-палаццо с высокой посадкой и черными лакированными ботильонами на высокой платформе и каблуках. На плече у нее висела черная сумка-седло от Christian Dior.

Талия сделала стильную объемную укладку и насыщенный макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были лаконичные серьги с камнями, а на руках – серебряные кольца.

Напомним, Талия Сторм побывала на вечеринке в Лондоне. Она выглядела красиво в красном платье, которое хорошо облегало ее стройную фигуру.

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