С акцентом на пышном бюсте: американская актриса в белом платье появилась на улицах Нью-Йорка

Девушка была похожей на сказочную принцессу.
Американская актриса Кьяра Аурелия попала в объективы папарацци во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Встречи с фотографами она обрадовалась.
Девушка выбрала для своего выхода белое длинное корсетное платье без бретелек с акцентом на пышном и соблазнительном декольте. Наряд она дополнила серыми босоножками.
У Кьяры была укладка с локонами, вечерний макияж и белый широкий чокер из ткани на шее. Графитовый маникюр завершил лук Аурелии.
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