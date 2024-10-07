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С акцентом на пышном бюсте: американская актриса в белом платье появилась на улицах Нью-Йорка

С акцентом на пышном бюсте: американская актриса в белом платье появилась на улицах Нью-Йорка

С акцентом на пышном бюсте: американская актриса в белом платье появилась на улицах Нью-Йорка

Кьяра Аурелия / Фото: Getty Images

Девушка была похожей на сказочную принцессу.

Американская актриса Кьяра Аурелия попала в объективы папарацци во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Встречи с фотографами она обрадовалась.

Девушка выбрала для своего выхода белое длинное корсетное платье без бретелек с акцентом на пышном и соблазнительном декольте. Наряд она дополнила серыми босоножками.

Кьяра Аурелия / © Getty Images
Кьяра Аурелия / Фото: Getty Images

У Кьяры была укладка с локонами, вечерний макияж и белый широкий чокер из ткани на шее. Графитовый маникюр завершил лук Аурелии.

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