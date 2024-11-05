С акцентом на пышном декольте: американская актриса в обтягивающем платье сходила на шоу

48-летняя Канди Беррасс в образе total black попала под прицел папарацци.
Американская актриса Канди Беррусс попала в объективы папарацци, когда прибыла на шоу "LIVE with Kelly and Mark" в Нью-Йорке.
Женщина выбрала эффектный образ для эфира. На ней было черное обтягивающее платье миди на бретельках, с молнией и откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.
Лук Канди дополнила черными кожаными высокими перчатками, капроновыми носками и черными босоножками на шпильках.
Она сделала идеально ровную укладку с боковым пробором, макияж смоки-айс и украсила уши серебряными серьгами.
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