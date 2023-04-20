С акцентом на пышном декольте: американская модель-транссексуал в прозрачном мини-платье пришла на ивент

55-летняя трансдива обожает одеваться ярко и провокационно, чтобы быть в центре внимания.

В Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное коллаборации брендов Mugler и H&M, которая появится в продаже 11 мая. Ивент посетили многие звезды. Но самой яркой из всех была американская модель-транссексуал Аманда Лепор.

Она предстала перед фотографами в провокационном луке. На ней было бежевое прозрачное мини-платье, украшенное салатовыми стразами, с откровенным декольте и салатовыми бретельками. На талии был бежевый корсетный пояс.

Аманда Лепор / Фото: Getty Images

Под платьем на Аманде были бежево-салатовые стринги со стразами. На транс-диве бюстгальтера не было, поэтому соски она спрятала за наклейками с камнями.

Образ Лепор дополнила салатовыми перчатками со стразами, салатовой накидкой и бежевыми колготами в сетку. Обута она была в зеленые мюли на шпильках с россыпью стразов, в руке держала клатч с блестками.

Аманда сделала объемную прическу с локонами, насыщенный макияж с красной помадой и длинными ресницами. Уши она украсила массивными серьгами с камнями.

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