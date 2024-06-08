С акцентом на пышном декольте: американская модель в откровенном мини-платье собралась на ивент

Тиффани Келлер без бюстгальтера вышла в свет.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала американская модель Тиффани Келлер. Она шла на ивент White Fox Hot Summer Nights.

Девушка привлекла внимание пикантным аутфитом без бюстгальтера.

На Тиффани было откровенное светло-розовое мини-платье с рюшами, соблазнительным декольте, которое подчеркнуло ее пышную и сексуальную грудь, и вырезом на животе.

Тиффани Келлер / Фото: Getty Images

На плечи она накинула голубой жакет, обута была в белые мюли и держала в руке сумочку фисташкового оттенка.

Келлер уложила волосы в легкие локоны, сделала макияж с длинными ресницами и украсила шею золотыми цепочками с подвеской.

Напомним, в прошлый раз Тиффани Келлер прогулялась по Майами в откровенном красном обтягивающем платье, которое обнажало ее талию и зону декольте.

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