С акцентом на пышном декольте: американская певица в корсетном платье сияла на светском мероприятии

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор посетила благотворительный концерт Американской кардиологической ассоциации Go Red for Women Red Dress Collection в Нью-Йорке.

Там она продемонстрировала элегантный образ в кутюрном красном наряде от Nicole + Felicia, состоявшем из бордового бархатного корсета и длинной юбки фасона "русалка". Главный акцент в ее образе был на пышном сексуальном декольте.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Аутфит Тейлор дополнила короткой кудрявой прической, макияжем с пышными ресницами и молочным маникюром. Лук Тейяна завершила красивым комплектом бриллиантово-рубиновых украшений.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Напомним, Тейяна Тейлор побывала на вечеринке по случаю открытия в Нью-Йорке первого флагманского магазина SKIMS. Там она предстала в черном кожаном тренче на голое тело с рукавами-клеш и широким поясом.

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