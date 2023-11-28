С акцентом на пышном декольте: американская певица в обтягивающем платье приехала на светскую церемонию

Американская певица Теяна Тейлор посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию вручения наград Gotham Awards 2023.

Там она предстала в обтягивающем черном платье, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру. Главным акцентом в ее аутфите было пышное декольте, на которое сразу обращаешь внимание.

Теяна Тейлор / Фото: Getty Images

Свой лук Теяна дополнила объемной прической с кудрями, макияжем с накладными пышными ресницами и помадой шоколадного оттенка, а также разноцветным маникюром, украшенным камнями. На лице у нее была золотая цепочка, на шее – золотые цепочки с подвесками, в ушах – серьги-кольца, а на руках – золотые браслеты и кольца.

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