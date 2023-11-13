С акцентом на пышном декольте: американская певица в роскошном платье не по размеру пришла на гала-вечер

В Калифорнии состоялся благотворительный гала-вечер Baby2Baby, который посетило много знаменитых красавиц. Наше внимание привлекла 27-летняя американская певица Normani.

Девушка появилась на мероприятии в роскошном черном платье макси, полностью расшитом камнями разного размера, от Модного дома Dolce & Gabbana. Главным акцентом в ее луке было декольте, в которое едва поместилась ее пышная грудь. Певица выбрала наряд не по размеру, ведь он так сжал ее бюст, что он буквально выпал под подмышками.

Normani / Фото: Getty Images

Аутфит Normani дополнила черными оперными перчатками с надписью бренда на резинках и небольшой серебряной сумочкой со стразами. Она собрала волосы в высокий пучок, выпустив спереди пряди, и сделала макияж смоки-айс.

Напомним, гала-вечер посетила Хайди Клум, сияющая в эффектном черном платье от бренда Lever Couture.

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