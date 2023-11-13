Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С акцентом на пышном декольте: американская певица в роскошном платье не по размеру пришла на гала-вечер

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
576
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С акцентом на пышном декольте: американская певица в роскошном платье не по размеру пришла на гала-вечер

Normani / Фото: Getty Images

Артистка Normani одела малое платье на светское мероприятие.

В Калифорнии состоялся благотворительный гала-вечер Baby2Baby, который посетило много знаменитых красавиц. Наше внимание привлекла 27-летняя американская певица Normani.

Девушка появилась на мероприятии в роскошном черном платье макси, полностью расшитом камнями разного размера, от Модного дома Dolce & Gabbana. Главным акцентом в ее луке было декольте, в которое едва поместилась ее пышная грудь. Певица выбрала наряд не по размеру, ведь он так сжал ее бюст, что он буквально выпал под подмышками.

Normani / © Getty Images
Normani / Фото: Getty Images

Аутфит Normani дополнила черными оперными перчатками с надписью бренда на резинках и небольшой серебряной сумочкой со стразами. Она собрала волосы в высокий пучок, выпустив спереди пряди, и сделала макияж смоки-айс.

Напомним, гала-вечер посетила Хайди Клум, сияющая в эффектном черном платье от бренда Lever Couture.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
576
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация