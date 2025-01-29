С акцентом на пышном декольте: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный лук в кожаном костюме

У певицы прекрасное чувство стиля.
Екатерина Бужинская продемонстрировала в соцсети свой эффектный образ, который ей очень идет.
Артистка предстала на фото в кожаном наряде шоколадного цвета, который состоял из брюк и топа без бретелек. Главным акцентом в ее аутфите было откровенное декольте, подчеркнувшее ее пышный бюст.
Лук Бужинска дополнила красивой прической с локонами, макияжем с красной помадой, парными золотыми браслетами и блестящим ожерельем.
Напомним, Екатерина Бужинская в черном кэтсьюте с соблазнительным бюстом презентовала песню об уверенных женщинах.
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