С акцентом на пышном декольте: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный лук в кожаном костюме

Екатерина Бужинская продемонстрировала в соцсети свой эффектный образ, который ей очень идет.

Артистка предстала на фото в кожаном наряде шоколадного цвета, который состоял из брюк и топа без бретелек. Главным акцентом в ее аутфите было откровенное декольте, подчеркнувшее ее пышный бюст.

Екатерина Бужинская

Лук Бужинска дополнила красивой прической с локонами, макияжем с красной помадой, парными золотыми браслетами и блестящим ожерельем.

Напомним, Екатерина Бужинская в черном кэтсьюте с соблазнительным бюстом презентовала песню об уверенных женщинах.

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